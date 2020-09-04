"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" ЗАВИСИТ ОТ НАВАЛЬНОГО

Ситуация с якобы отравлением блоггера Алексея Навального может повлиять на решение ФРГ по поводу строительства "Северного потока 2". После того, как 2 сентября военные немецкие токсикологи обнаружили в организме российского оппозиционера следы вещества из группы "Новичок", немецкие парламентарии стали активно высказываться о возможных санкциях против России. Так, они заявляли, что "Северный поток 2" больше не является проектом, который Германия может реализовать вместе с Россией. Однако, по мнению ряда чиновников, трубопровод все же нужен ФРГ вне зависимости от итогов расследования инцидента с Навальным. Американский сенатор призвал остановить "Северный поток 2" из-за ситуации с Навальным

В российском МИД в свою очередь, заявили, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с блоггером. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала комментировать реакцию Кремля на заявление правительства Германии по российскому оппозиционеру, отметив, что добавить к уже сказанному нечего, реакция Европы будет зависеть от действий России. Ранее российский ученый, участвовавший в разработке "Новичка", сообщил, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" имеют политический подтекст. На фоне новостей о Навальном в среду российский рубль просел до максимального за несколько месяцев значения, однако в четверг отыграл позиции.

США УГРОЖАЮТ РОССИИ ЗА БЕЛОРУССИЮ

США на этой неделе вновь начали угрожать России санкциями: как стало известно, власти страны готовы рассмотреть новые ограничения, если Москва будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии. Позже госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что его страна совместно с партнерами в Европе рассматривают возможность введения санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В стране после прошедших в начале августа президентских выборов не утихают массовые протесты, которые жестко подавляются властями. Россия придерживается позиции, что происходящее – внутреннее дело Белоруссии, однако она готова прийти на помощь, если ситуация станет критической. США также рассматривают санкции против 7 белорусских чиновников в связи с "фальсификацией" президентских выборов и подавлением протестов.

В свою очередь, в МИД РФ заверили, что никакого вмешательства нет, Россия лишь способствует решению проблем, с уважением относясь к возможностям белорусов самим разобраться с этими проблемами. США следует вместо предупреждений по Белоруссии дать этой стране возможность самой выйти из ситуации так, как там считают нужным, отметили в МИД РФ. На этой неделе также состоялся визит премьера Михаила Мишустина в Минск, где он встретился с белорусским коллегой Романом Головченко. Стороны сделали ряд важных заявлений по энергетике, в частности, возможную переброску нефтепотоков из Литвы в порты РФ. Однако вопрос единой валюты на встрече не поднимался, равно как и о возможности встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обсуждение экономических вопросов, в том числе, долгов за газ, продолжится в ближайшей перспективе.

АРЕСТ АКЦИЙ БСК

Во вторник арбитражный суд опубликовал решение об аресте 100% акций Башкирской содовой компании (БСК). Иск подала Генпрокуратура в связи с тем, что компания якобы намерено снизила госдолю в предприятии. В рассмотрении дела также участвовали Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и сама БСК. В своем иске Генпрокуратура отмечает, что госимущество "выбыло из владения Российской Федерации помимо ее воли" еще в 1990-х годах, когда акционировались вошедшие в 2013 году в БСК предприятия "Каустик" и "Сода". ОАО "Сода" было создано путем акционирования стерлитамакского производственного объединения "Сода" в декабре 1994 года. Тогда контроль в ней получили власти Башкирии, которые впоследствии утратили контроль над АО "Сода", обменяв его акции на долю в объединенной компании. Свой ущерб они оценили в иске в 34 млрд рублей. Башкирское министерство направило в СК результаты анализа приватизации БСК

Генпрокуратура намерена вернуть весь пакет БСК Росимуществу, однако с действиями ведомства пытаются не согласиться власти Башкирии, которые настаивают на возвращении контроля в БСК республике. С этой целью в понедельник Минземимущество Башкирии направило в суд ходатайство о привлечении министерства к арбитражному разбирательству третьим лицом, заявляющим собственные требования. Оно пока не рассмотрено. Провести предварительные слушания по делу арбитражный суд планирует 14 октября. В конце августа с критикой акционеров БСК выступил президент Путин, который заявил, что акционеры платят себе огромные дивиденды, не вкладываясь в саму компанию.

АФК и РКИФ ВЫХОДЯТ ИЗ "ДЕТСКОГО МИРА"

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) на этой неделе продали все принадлежащие им акции "Детского мира" — 25% акционерного капитала компании плюс 1 акция. Цена сделки составила 112 рублей за бумагу, что предполагает незначительный дисконт к рыночной цене. После завершения продажи АФК "Система" и РКИФ в совокупности выручат за пакет почти 20,7 миллиарда рублей: "Система" — 16,871 миллиарда рублей, РКИФ — 3,821 миллиарда. В РФПИ сообщили, что более 55% книги заявок на акции "Детского мира" было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. На фоне информации о сделке акции "Детского мира" дешевели в пределах 1,5%.

После завершения сделки продающие акционеры полностью прекратят участие в акционерном капитале "Детского мира". В АФК констатировали, что сделка позволит ритейлеру стать первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. Это является историческим событием для российского рынка капитала. Компания выразила надежду, что "Детский мир" и в будущем может многое дать своим инвесторам. Сильная и мотивированная команда менеджмента продолжит реализацию стратегии компании. Хорошие финансовые результаты будут отражать устойчивую финансовую позицию и не требующую существенных капитальных затрат бизнес-модель. Компания продолжит занимать доминирующую позицию на российском рынке товаров для детей.

ОБВАЛ БИРЖ В США

Четверг стал днем негатива для зарубежных фондовых площадок – лидерами по темпам падения оказались биржи США, которые на закрытии продемонстрировали худшие показатели почти за три месяца. Основные индексы упали в пределах 3-5%, причем лидером по темпам падения оказался индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – он рухнул на 4,96%. Более других потеряли в цене американские IT-гиганты – Google, Facebook и Amazon, а акции Tesla просели более чем на 9%. До этого рынки страны показывали рекордный рост: NASDAQ в среду впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и так же, как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд. Основные индексы США закрылись в минусе, показав худшие показатели за почти три месяца

Главной причиной падения аналитики называют фиксацию прибыли после ралли, а поводом — выход серии слабых статданных по экономике США, которые оказались хуже прогнозов. Традиционно на фоне столь значимого биржевого падения укреплялось золото – актив-убежище вновь вплотную подобрался к отметке 2 тысячи долларов за тройскую унцию после коррекции накануне. В пятницу негативные тенденции на мировых рынках продолжились – американские индексы потянули за собой биржи Азии, которые закрылись спадом в пределах 3%. Российские площадки также находятся в незначительном минусе, и аналитики пока не дают в их отношении прогнозов на рост.

КОРОНАВИРУС ПЕРЕВАЛИЛ ЗА МИЛЛИОН

На этой неделе количество зараженных COVID-19 россиян превысило миллион по состоянию на 1 сентября. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего с начала пандемии из общего числа зарегистрированных в России случаев заболевания 815705 человек выздоровели, 17299 человек скончались от коронавируса. Это около 0,69% российского населения. В целом в мире число зараженных уже превысило 26 миллионов человек. Выздоровели за все время почти 17,3 миллиона человек. В топ-3 по числу инфицированных остаются США, Бразилия и Индия. Число умерших от коронавируса уже больше 850 тысяч человек. По этому показателю также лидируют США, Бразилия, Индия и Мексика.

При этом число умерших от COVID-19 в России в шесть раз меньше, чем в США. Исходя из данных ООН, Университета Хопкинса и оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом на 1 сентября, в Соединенных Штатах от нового коронавируса умерли 0,06% населения, в России этот показатель составляет 0,01%. Таким образом, из стран первой десятки по числу заболевших США и Россия занимают 4 и 9 места по соотношению умерших к общей численности населения.

ЗИМОЙ В ЖАРКИЕ СТРАНЫ

Россия в первой половине сентября на взаимной основе возобновляет международное авиасообщение еще с тремя государствами: Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и республикой Мальдивы. Соответствующее распоряжение 3 сентября подписал премьер Мишустин. Это даст российским туристам возможность провести зимние месяцы в тёплых странах, хоть и в ограниченном варианте, считают в АТОР. Вице-президент Ассоциации Дмитрий Горин отметил, что в дальнейшем можно рассчитывать на постепенное расширение списка предложений от туроператоров.

Уже известно, что "Аэрофлот" возобновит авиасообщение с Египтом (Каир) – с 9 сентября, с Мальдивами (Мале) – с 10 сентября, а с ОАЭ (Дубай) – с 11 сентября. Всем россиянам, прибывшим на Мальдивы, в Египет или в Дубаи, будет необходимо иметь на руках ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, власти Греции с 7 сентября открыли границу для россиян. Пока разрешили въезд в страну до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Въехать граждане России смогут исключительно воздушным путем только через три аэропорта — Афин, Салоник и Ираклиона. Однако "Аэрофлот" не видит возможности возобновления полётов из России в Грецию с учетом действующих ограничений.