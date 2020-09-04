МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Безработица в США в августе уменьшилась до 8,4% с июльской отметки в 10,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, следует из данных министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу в августе на уровне 9,8% и рост числа рабочих мест на 1,4 миллиона.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в августе выросла на 0,4% в годовом выражении и составила 29,47 доллара, а в месячном выражении — на 4,6%, или на 1,31 доллара.

В апреле безработица в США подскочила до 14,7% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года. Уже в мае показатель сократился до 13,3%, в июне — до 11,1%. Таким образом, четвертый месяц подряд отмечается улучшение ситуации на американском рынке труда.