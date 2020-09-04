ПЯТИГОРСК, 4 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Чечне вырос на 17% и достиг 25% из-за пандемии коронавируса, также снизился объем платных услуг и оборот розничной торговли, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Безусловно, пандемия оказала свое негативное влияние на экономику региона. На 17% вырос уровень безработицы и составил 25%. Также снизились показатели объема платных услуг и оборот розничной торговли. Для поддержки населения и субъектов малого и среднего бизнеса было внедрено более 30 федеральных и региональных мер. Ими воспользовались 20 тысяч семей и более 500 тысяч детей, а мерами поддержки экономики — 7 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, в которых занято 11,2 тысячи человек", — написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев проинформировал, что за семь месяцев текущего года объем отгруженных товаров составил 66 миллиардов рублей, или 121,5% к уровню 2019 года. "Вырос объем продукции сельского хозяйства, строительных работ, промышленного производства. На 264,3 миллиона рублей увеличились поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета за восемь месяцев 2020 года и составили 11,4 миллиарда рублей при плане в 11,2 миллиарда рублей. В текущем году также запланировано построить и реконструировать 222 объекта на общую сумму 10,1 миллиарда рублей. По 151 объекту техническая готовность составляет 100%", — добавил глава Чечни.