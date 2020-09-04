КОЛОМНА, 4 сен — ПРАЙМ. Росприроднадзор не получил от Норникеля плана работ по рекультивации почвы после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова в пятницу.

"Мы предъявили расчет ущерба, ждём соответствующей реакции от компании, которая заявила, что зарезервировала деньги. Мы очень надеемся на их ответственное поведение, чтобы произвести эти выплаты. В настоящий момент заканчиваются мероприятия, компания заявляет, что она выкачает собранные нефтепродукты и дальше будет проводить сепарацию, и мы надеемся, что дальше они придут к нам за проектом рекультивации. Пока мы такие документы не видели", — сказала Радионова.

Она уточнила, что законодатель установил достаточно большой срок давности, в ходе которого Росприроднадзор может обратиться в суд за взыскание штрафа.

"Мы надеемся, что компания не будет затягивать. Хотелось бы отметить, что в октябре месяце у них выплата очередных дивидендов. Компания будет рассчитывать, сколько она может выплатить в качестве дивидендов. Я надеюсь, что зарезервированные деньги пойдут на выплату ущерба. Мы не услышали от неё пока суммы. Я очень жду, что она расскажет то, что она готова заплатить именно выставленный счёт", — сказала Радионова.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

По словам Радионовой, компании, связанные с "Норникелем", продемонстрировали "удручающее" состояние систем нейтрализации своего негативного воздействия на окружающую среду.

Росприроднадзор начал проверки предприятий, расположенных в Арктической зоне, по поручению президента после разлива 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

"В то же время у нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент, и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов, находящихся в управлении не самого "Норильского никеля", а групп компаний, находящихся под "Норильским никелем", — сказала Радионова.

Она уточнила, что проверка каждого предприятия занимает 20 рабочих дней.

"Еще мы видим одну странную тенденцию: передача объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов", — уточнила Радионова.