МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%, следует из сообщения Росстата.

Минэкономразвития ожидало дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2% при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции. В годовом выражении министерство прогнозировало инфляцию в 3,4–3,5%. "Ромир" зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

"В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 года – 103,0% (в августе 2019 года – 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,4%)", — сообщает ведомство.

В 23 субъектах РФ отмечался рост потребительских цен. В наибольшей степени — в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области. В Москве цены в среднем за август не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно).

При этом Росстат в августе вновь зафиксировал продовольственную дефляцию в России: цены на продовольственные товары уменьшились на 0,8% к предыдущему месяцу, тогда как в июле снижение цен составляло 0,1%, следует из материалов Росстата.

Цены на продовольственные товары в августе 2020 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 3,5%, по сравнению с августом 2019 года — на 4,3%. Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в августе составил 0,3% к июлю текущего года (по сравнению с декабрем 2019 года — 2,8%, к августу прошлого года — 3,7%).

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,4% (в годовом выражении — на 3,4%, к декабрю — на 2,5%). Цены на алкогольные напитки в августе повысились на 0,1% по сравнению с июлем, а к августу 2019 года они увеличились на 2,6%, к декабрю прошлого года — на 2,5%.