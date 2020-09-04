МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Смертность в РФ в июле выросла на 19,7% в годовом выражении и составила почти 181,5 тысячи человек, следует из данных Росстата.

В июле 2019 года смертность в России составила 151,6 тысячи человек.

Рождаемость в России в июле снизилась — на 7,1% в годовом выражении. На свет появилось почти 130,7 тысячи младенцев против 140,7 тысячи в прошлом году.

Естественная убыль населения России в январе-июле 2020 года составила почти 316,4 тысячи человек, следует из данных Росстата.

Число умерших за январь-июль текущего года составило 1,128 миллиона человек и выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% (в январе-июле 2019 года число умерших составило 1,07 миллиона человек).

Рождаемость в России за семь месяцев 2020 года снизилась на 5,7% в годовом выражении. В январе-июле текущего года в России родилось более 811,6 тысячи младенцев против 860,4 тысячи годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-июле 2020 года составила почти 316,4 тысячи человек (годом ранее — почти 209,7 тысячи человек).