КИЕВ, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2021 год рост ВВП на уровне 4,7%, около 6% дефицит бюджета и курс доллара 29 гривен, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Идет активная подготовка такого (проекта – ред.) бюджета на 2021 год… 4,7% рост ВВП, порядка 6% сейчас заложен запланированный дефицит бюджета, в этом году он был 7,5%", — сказал Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24".

Он отметил, что эти показатели согласованы с международными партнерами Украины.

"Курс валют закладывается в районе 29 гривен (за доллар – ред.). То есть он немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 (гривен за доллар – ред.) в этом году", — сказал Шмыгаль.