МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продвинулся в согласовании вопросов при рассмотрении проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Уточняется, что заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук принял участие в заседании совета ЕЭК в формате видеоконференции, в ходе которой были рассмотрены приоритетные задачи развития евразийской экономической интеграции.

"При рассмотрении проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции стороны продвинулись в согласовании вопросов, выработав ряд компромиссных формулировок", — говорится в сообщении.

В ходе заседания совет ЕЭК также одобрил проект соглашения об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу союза.

"Документ определяет порядок взаимодействия государственных органов государств – членов союза по обмену сведениями, заявленными физическими лицами в пассажирской таможенной декларации при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу союза", — добавляется в сообщении.

Совет ЕЭК также рассмотрел и другие вопросы, прорабатываемые в контексте подготовки предстоящих заседаний его самого, а также высшего Евразийского экономического совета.