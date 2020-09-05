МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Инфляция в России в сентябре, вероятно, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Сдержать рост цен осенью поможет обилие плодоовощной продукции, однако к концу года показатель может превысить 4%.

При этом опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что повода для беспокойства нет. В разные годы инфляция в России была значительно выше этих показателей.

К тому же подорожание коснется только импортных товаров, без которых вполне можно обойтись. На Россию надвигается вал 5-тысячных купюр, ждать ли скачка цен?

ОСЕНЬЮ ПОМОЖЕТ УРОЖАЙ

Заметного роста цен в сентябре не ожидается. Дело в том, что в августе и в сентябре традиционно цены замедляют рост за счет обилия свежей сельхозпродукции по окончании сезона. Цены на овощи, молочную продукцию и мясо, яйца, как правило, наоборот снижаются, отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

С ним согласен ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Он добавляет, что с учетом сезонной дефляции на плодоовощную продукцию, продовольственная инфляция, хоть и будет выше общего показателя, но останется в рамках средней динамики за последние годы.

Однако влияние сезона урожая и удешевление сезонных продуктов можно связывать с ценами лишь в сентябре, а с октября этот фактор перестанет действовать, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Основным фактором роста цен он называет структурную инфляцию, связанную с индексацией тарифов энергетических монополий, повышением цен на топливо и ростом издержек у компаний, вызванным коронакризисом.

"Пока данный фактор не сильно отразился на ценах, но здесь также присутствует временной лаг. В сентябре мы ещё увидим подавленную инфляцию, на IV квартал этого года возрастают риски ее роста", — добавляет управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

После августовской дефляции Емельянов ожидает, что темпы роста потребительских цен увеличатся в пределах 0,2%. По отношению к сентябрю 2019 года инфляция может составить 3,7%, а к концу декабря превысить 4,5%.

ЧЕГО ЖДАТЬ К НОВОМУ ГОДУ

"Сдерживать цены до конца года будет рубль (в том, случае если он укрепится), а также, возможно, более резкое падение доходов населения, чем ожидается. Но в любом случае больше половины года уже прошло, а инфляция достигла 3,5%. Маловероятно, что она составит меньше 4% до конца 2020 года", — прогнозирует Емельянов.

С ним не согласен Богданов. По его мнению, уровень инфляции в России к новому году будет находиться в коридоре 3,2-3,7%. При этом он не исключает, что подорожание цен возможно на импортную продукцию в том случае, если российский рубль сдаст еще 5-7% к евро и доллару.

К слову, эксперты не исключают, что евро скорее всего преодолеет отметку в 90 рублей в ближайшие дни. По оценке экспертов, европейская валюта будет стремиться к пику 2016 года — 93,60 рубля. К новому году, евро, вероятно, приблизится к 95-100 рублям, что уже не является фантастикой, а вполне реальный прогноз, особенно если чиновникам придет в голову возобновить хотя бы часть карантинных ограничений.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ

Сигал добавляет, что цены на товары не будут увеличиваться стремительно, хотя возможны некоторые корректировки на уровне 3-5% по отдельным импортным категориям товаров за счет ослабления рубля.

В определенных сегментах и видах продовольствия действительно есть риски. "К примеру, цены на кофе на мировом рынке за последние два месяца выросли на 20%. Это неизбежно вызывает рост цен на этот продукт в наших магазинах, валютная составляющая усиливает ценовую динамику", — отмечает Богданов.

Из-за девальвации рубля прежде всего подорожают автомобили, комплектующие к ним, рост цен затронет бытовую технику, электронику. Стоимость продуктов питания, лекарств также может подскочить, поскольку в их производственном цикле зачастую есть иностранные компоненты, считает генеральный директор агрегатора Price.ru Елена Суховей.

"Отчасти рост цен может подстегнуть и повышенный спрос – сезонный и ситуативный. В первом случае это, конечно, зимняя одежда и обувь, которые всегда дорожают осенью. Во втором – другие сезонные товары, которые сейчас могут пользоваться особенной популярностью", — говорит она.

К примеру, Суховей ожидает повышенного спрос на товары для зимнего отдыха – лыжи, лыжные палки, комбинезоны, поскольку в этом году, скорее всего, люди вряд ли уже смогут выехать в отпуск за границу, то зимний отдых им тоже придется проводить в России.

Емельянов добавляет, что продуктовая инфляция будет по-прежнему выше, чем средние темпы роста цен. Уже в октябре стоимость продуктов питания может превысить 5% в годовом выражении, и выше этой планки она продержится до конца года. Драйвером для цен он называет рост издержек на производство и логистику.

Однако в ситуации общего пониженного спроса ритейлеры и производители вряд ли станут очень сильно повышать цены. Они наоборот ищут возможности для снижения издержек, чтобы не допустить сокращения спроса из-за роста цен, заключил Сигал.