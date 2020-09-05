МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Все собираемые в регионах налоги не могут там оставаться, поскольку, в частности, есть функции, которые выполняет федеральное правительство, прокомментировала РИА Новости руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать "кормить Москву" за счет крупных компаний и регионов, так как это не дает возможности субъектам органично развиваться.

"Все налоги оставить в регионах нельзя, поскольку есть функции, которые выполняет федеральное правительство", — отметила Анисимова.

Она добавила, что налоговые доходы сконцентрированы в Москве, потому что крупнейшие компании предпочитают регистрироваться в центре принятия решений.

По ее словам, даже если оставить все или большую часть налоговых доходов в регионах, то некоторым из них не хватит этих средств для финансирования расходов. "Компенсировать эти недостающие средства будет неоткуда, поскольку в таком случае перераспределяющая функция федерального бюджета будет утеряна — ведь нефтегазовые доходы останутся в нефтегазовых регионах", — продолжила собеседник агентства.

В последнее время были предприняты некоторые шаги, которые привели к большей централизации налоговых доходов: изменение пропорций распределения налога на прибыль, повышение НДС, напомнила она.

"Безусловно, можно говорить о неравномерности распределения налоговых доходов регионов. И некоторые регионы заявляли о том, что в их бюджет поступает, например, менее половины собираемых на территории субъекта налогов", — сказала Анисимова.

Эксперт считает, что необходимо искать разумный баланс, возможно, отчасти менять текущую систему распределения. "Не делая, тем не менее, революционных шагов", — заключила она.