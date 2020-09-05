МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении с 2021 года системы tax free на всю территорию России и снижении до 5 тысяч с 10 тысяч рублей пороговой суммы покупки, когда иностранный гражданин может вернуть НДС, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в части осуществления компенсации суммы НДС, уплаченной гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. "Законопроектом предусмотрен переход от пилотного проекта к масштабированию действия системы на территории всей Российской Федерации в целях обеспечения роста объемов экспорта туристических услуг", — поясняет кабмин.

Переход к реализации системы tax free на территории РФ без ограничения количества организаций розничной торговли и перечня мест их размещения возможен при условии ввода в эксплуатацию и отладки системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, операторами tax free, ФТС и ФНС России, отмечает также правительство.

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность компенсации суммы налога при приобретении алкогольной и табачной подакцизной продукции, а также снижение вдвое минимальной суммы покупки, с которой можно вернуть НДС. Уменьшение нижней границы суммы до 5 тысяч рублей соответствует международным трендам, указывает кабмин.

"В большинстве стран величина порога покупки колеблется в диапазоне от 1 до 5 тысяч рублей. В свою очередь это способствует популяризации услуги по компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза … в сегменте масс-маркета", — напоминает кабмин.

Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.