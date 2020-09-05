МИНСК, 5 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренности Минска с Москвой дают положительный результат для белорусской экономики.

"Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат", — сказал президент на совещании в Минске, говоря о нормализации функционирования экономики республики. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко 3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что в последнее время идут интенсивные переговоры между правительствами двух стран, и Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Президент Белоруссии заявил, что планирует во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.