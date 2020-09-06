МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экономика Москвы по сравнению с Западом лучше выдержала удар от пандемии: буквально за 2 месяца она практически уже восстановились до уровня объемов прошлого года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ.

"Все-таки удар мощнейший, вы видите, что происходит во всем мире с экономикой. Даже мощнейшие экономики: европейская, американская — они находятся не в лучшем состоянии. Должен сказать, что в Москве экономика по сравнению с тем, что происходит даже на Западе, выдержала этот удар лучше. И я не скажу, что это безболезненно. У нас обороты малого, среднего бизнеса упали где-то в мае — в начале июня почти в 2 раза", — сообщил Собянин.

Вслед за этим последовали два месяца существенного восстановления экономики российской столицы, отметил мэр.

"Буквально за 2 месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе — это мощное вливание и помощь федеральных властей", — рассказал Собянин.