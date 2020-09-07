МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минфин, Минэкономразвития и Федеральное казначейство, все три ведомства перевыполнили план по доходам, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Максимальное отклонение фактической суммы от прогнозной показало Минэкономразвития (на 23,6%), исполнив доходы в сумме 2,4 млрд руб. Почти 99% составили поступления от возврата остатков субсидий юрлиц и межбюджетных трансфертов", — отмечается в сообщении.

Минфин перевыполнил план по доходам на 11,4% (393,4 миллиарда рублей). Причем министерство в утвержденном перечне не указало семь источников доходов, что не соответствует установленным правилам, указывает Счетная палата.

Доходы Казначейства превысили прогноз на 5,8% и составили 273,2 миллиарда рублей. "Основным источником поступлений (66,4%) стали доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния", — поясняется в сообщении.

Счетная палата полагает, что причиной такого скачка доходов у проверенных объектов стало недостаточно качественное планирование.

Расходы, напротив, ведомства исполнили не в полном объеме. Так, кассовые расходы Минэкономразвития составили 89,5% сводной бюджетной росписи или 210,5 миллиарда рублей. В Минфине объем невыполненных расходов составил 5,9% сводной бюджетной росписи или 344 миллиарда рублей.

Чуть лучший результат показало Казначейство — не исполнены 4%, что составляет 1,9 миллиарда рублей. Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений (1,3 миллиарда) пришелся на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.