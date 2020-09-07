МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Счетная палата обнаружила ряд проблем с прогнозированием доходов российского бюджета, следует из отчета контрольного ведомства.

"В федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) в 2019 году поступило 52 вида (подвида) доходов, не учтенных в прогнозе параметров Федерального закона № 459-ФЗ (с изменениями), на общую сумму 11 239,4 млн рублей", — отмечает Счетная палата.

В то же время в бюджет не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. "В основном по 11 видам (подвидам) безвозмездных поступлений, на общую сумму 745,9 млн рублей, а также доходам от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств — 669,9 млн рублей)", — добавляется в отчете.

Счетная палата также указывает на существенные отрицательные и положительные отклонения поступлений от прогнозных показателей по 35 из 85 главных администраторов доходов федерального бюджета.

"От недоисполнения на 88,3% (Минкавказ, что связано с недопоступлением доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет)… до перевыполнения в 4 раза (Минвостокразвития, в основном за счет поступлений доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет)", — говорится в документе.

Кроме того, контрольное ведомство сообщает, что в составе материалов к проекту закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" не были представлены расчеты по 24 видам доходов, прогноз поступления по которым на 2019 год составлял 679,8 миллиарда рублей, или 3,4% всей прогнозируемой суммы доходов.

Около 87% из них составлял прогноз поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, в сумме 588,3 миллиарда рублей.