ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2020 года сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 68,62 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за январь-август упал на 0,8% в годовом соотношении и составил 31,08 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 5,2% — до 37,53 миллиарда долларов.

Отдельно в августе товарооборот двух стран достиг 9,8 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 5,25 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 4,53 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.