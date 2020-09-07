ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая за первые восемь месяцев текущего года составил 344,3 миллиарда долларов, что на 3,5% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.

В том числе, согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-август сократился на 3,6%, составив 266 миллиардов долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 78,2 миллиарда, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе товарооборот двух стран достиг 55,3 миллиарда долларов, при этом Китай в США поставил товаров на 44,77 миллиарда долларов, а США в КНР – на 10,53 миллиарда.

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что оказалось на 14,6% ниже показателя 2018 года.