МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "В", рейтинговый прогноз — стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Украины отражают надежную основу её макроэкономической политики, которая позволила снизить инфляцию и уменьшить дефицит бюджета до уровня, предшествовавшего коронавирусному шоку, а также историю международной поддержки", — отмечает агентство. Так, Fitch прогнозирует, что инфляция на Украине составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году.

Кроме того, по оценкам агентства, Украина удовлетворила почти 68% своей потребности в финансировании бюджета на текущий год в размере 23,5 миллиарда долларов. "Доступность внутренней ликвидности и государственные денежные средства позволяют удовлетворить остающуюся потребность в финансировании", — добавляет Fitch.

Но, по мнению экспертов Fitch, всем этим сильным сторонам противопоставлены низкая внешняя ликвидность при высокой потребности в финансировании, связанной с большими долговыми выплатами, уязвимость, хотя и снижающаяся, банковского сектора и слабые показатели корпоративного управления.

Кроме того, по мнению экспертов агентства, неожиданные и частые смены в кабинете министров, происходившие в начале года, создают политическую неопределенность, а в дополнение к подрыву доверия к госполитике снижение независимости центрального банка может привести к откату от макроэкономической и финансовой стабильности, ограничить доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины перед различными потрясениями.

Агентство также сохранило свой апрельский прогноз, согласно которому по итогам года экономика Украины сократится на 6,5%.