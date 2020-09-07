МИНСК, 7 сен — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за август текущего года снизились на 15,8%, примерно до 7,5 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе Национального банка (ЦБ) страны.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 миллиардов 457,8 миллиона долларов в эквиваленте", — отмечается в пресс-релизе. Там также говорится, что за август золотовалютные резервы снизились на 1 миллиард 399,6 миллиона долларов, или на 15,8%, после роста в июле на 61,8 миллиона долларов, или на 0,7%.

Регулятор пояснил, что снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей им иностранной валюты на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. При этом, подчеркнул он, правительством и ЦБ исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 миллиона долларов.

Согласно пресс-релизу, поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет. В Нацбанке напомнили, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов. За 2019 год ЗВР Белоруссии выросли на 31,2% — до рекордных для республики 9,39 миллиарда долларов.

После прошедших 9 августа президентских выборов наблюдался период ослабления белорусского рубля, при этом в некоторых отделениях коммерческих банков, где курс продажи валюты выше официального, наблюдалась нехватка наличной валюты.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике с иностранной валютой нет "катастрофы", но признал, что в обменниках может не хватать наличности из-за повышенного спроса. Он также отметил, что у Белоруссии достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать курс нацвалюты, и похвалил центробанк и правительство, которые еще не начали "по-настоящему" использовать золотовалютные резервы.