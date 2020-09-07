МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе-августе 2020 года снизился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 127,767 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

"По предварительным данным таможенной статистики в январе-августе 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 127 767,1 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3%", — говорится в сообщении. ФТС также сообщает, что в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 11,2%.

В августе 2020 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,715 миллиарда долларов и по сравнению с июлем 2020 года сократился на 0,3%. При этом импорт машиностроительной продукции сократился на 1,8%, до 8,577 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 1,6% до 1,652 миллиарда долларов. Ввоз химической продукции увеличился на 2,1%, составив 2,904 миллиарда долларов, текстильных изделий и обуви — на 8,8% — до 1,357 миллиарда долларов.

В импорте машиностроительной продукции в августе в месячном выражении сократились закупки железнодорожных локомотивов на 29,3%, механического оборудования — на 4,6%, средств наземного транспорта — на 3,5%, электрооборудования — на 2%. При этом возросли поставки судов и плавучих средств в 1,9 раза, летательных аппаратов — на 0,7%, а поставки инструментов и оптических аппаратов остались на уровне прошлого месяца.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства в августе закупки зерновых культур сократились на 34,9%, фруктов и орехов — на 23,1%, овощей — на 18,9%. При этом поставки рыбы увеличились на 40,4%, мяса и субпродуктов — на 39,3%, сахара — на 25,8%, молочных продуктов — на 13,2%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 9,2%, растительного масла — на 1,8%, табака — на 0,8%.

В импорте химической продукции возросли закупки парфюмерно-косметических товаров на 14,5%, фармацевтической продукции — на 11,6%, мыла и синтетических моющих средств — на 10,5%, полимеров и каучука — на 1%. При этом поставки продукции органической и неорганической химии сократились на 15,4%. В импорте текстильных изделий и обуви возросли закупки обуви на 13,7%, текстильной одежды — на 10,2%, химических нитей — на 8,6%, трикотажной одежды — на 8,4%, трикотажного полотна — на 7,4%, готовых текстильных изделий — на 7,1%, химического волокна — на 2%. При этом поставки текстильных материалов сократились на 6,8%, хлопка — на 8,5%.