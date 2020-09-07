МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировая экономика сейчас восстанавливается, и многие страны проходят пик подъема, однако скоро наступит спад, пишет Блумберг о ссылкой на советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса.

Правительства развитых стран инвестировали триллионы долларов для поддержки своих экономик в период пандемии коронавируса, что привело к тому, что в Германии выросло производство, в США сократилась безработица, доллар прекратил падение, а развивающиеся рынки получили передышку.

Однако сохранить положительные изменения будет непросто, и властям потребуется усилить меры по стимулированию экономики.

По мнению Уоррика Маккиббина из Брукингского института, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире потребуется немало времени, то есть второй волны пандемии коронавируса не избежать. Он оценивает ущерб мировой экономике из-за коронавируса в ближайшие годы в 35 трлн долларов.