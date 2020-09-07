СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров назвал "довольно жесткой" сложившуюся ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов.

Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений — подача воды снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать примерно до 70 тысяч кубометров воды, введены графики водоснабжения районов.

"С точки зрения предыдущих периодов территории были обеспечены водой. Водохранилища наполнялись, обеспечивали потребности, не было никаких проблем. Однако на сегодняшний день ситуация достаточно жесткая", — сказал Назаров РИА Новости. Он отметил, что переброска воды к Симферополю из водозаборов в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также трубопровод от Тайганского водохранилища к Симферопольскому для перекачки воды – временные меры.

Проект восстановления Межгорного водохранилища в Крыму, пустующего с момента перекрытия Украиной Северо-крымского канала в 2014 году, за счет сбора паводковых вод крымских рек рассматривается в Минэкономразвития РФ, решение будет принято до конца года, говорил ранее Назаров.

В 2019 году руководитель государственного предприятия республики "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщал о проработке проекта сбора паводковой воды из крымских рек Салгир, Кача и Альма в пустующее с 2014 года Межгорное водохранилище. Предварительный проект предполагает заполнение водохранилища объемом 30 миллионов кубометров, этой воды будет достаточно для устойчивого водоснабжения Симферополя и Севастополя. Срок реализации проекта – до 2024 года, стоимость – 25 миллиардов рублей.

Строительство самого крупного наливного водохранилища Крыма — Межгорного водохранилища — продолжалось почти десять лет с 1981 по 1991 годы, гидроузел на водохранилище был введен в эксплуатацию в 1989 году. В водохранилище по дюкерному каналу подавалась днепровская вода из Северо-крымского канала для последующей перекачки в Симферополь и Севастополь в засушливые годы. Водохранилище пустует с 2014 года, с момента перекрытия Украиной поставок воды по каналу. В Крыму и Севастополе функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.