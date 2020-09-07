МОСКВА, 7 сен —ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за август вырос в рублях на 298 миллиардов, до 13,257 триллиона рублей, а в долларах — на 975 миллионов, до 177,612 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.

"По состоянию на 1 сентября 2020 г. объем ФНБ составил 13 256 659,2 млн. рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 177,612 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,910 триллиона рублей, или 7,8% прогнозируемого на текущий год объема ВВП, что эквивалентно 119,379 миллиарда долларов.

На 1 августа объем ФНБ составлял 12,959 триллиона рублей, или 11,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте — 176,637 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,157 миллиарда долларов; 45,782 миллиарда евро; 8,876 миллиарда фунтов стерлингов и 262,2 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 580,5 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 254,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,563 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 31 августа 2020 года составила 1,116 миллиарда долларов, что эквивалентно 83,291 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 августа 2020 года составила 1,718 триллиона рублей.