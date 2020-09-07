МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести экономические санкции против 31 белорусского чиновника, включая главу МВД Белоруссии, к середине сентября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

"Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии", — заявил один из дипломатов ЕС.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.