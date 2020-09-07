МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", — говорится в документе.

Индексация также коснётся работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.