КИЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Международные резервы Украины к сентябрю достигли чуть более 29 миллиардов долларов, увеличившись в течение августа на 1%, сообщила в понедельник пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) — центробанка.

Ранее пресс-служба НБУ сообщала, что международные резервы Украины в июле выросли также на 1%, до 28,8 миллиарда долларов.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли 29,0487 миллиарда долларов США (в эквиваленте), по предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего — благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке", — сообщается на сайте регулятора.

В центробанке подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.