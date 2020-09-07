ДАМАСК, 7 сен — ПРАЙМ. Сирия заинтересована в том, чтобы российские инвестиции в страну были успешными, заявил в понедельник президент Сирии Башар Асад на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Знаю, что у вас была встреча с министром по делам президентского дворца, и что вам удалось продвинуться по выходу на взаимоприемлемое решение многих вопросов", — сказал Асад в начале встречи.

Он подчеркнул, что это касается "особенно вопросов санкций, которые налагались в отношении работающих в Сирии российских компаний".

"Серьезно заинтересованы в том, чтобы инвестиции были успешны", — подчеркнул сирийский лидер.

Борисов со своей стороны отметил, что Россия "очень ценит сложившиеся партнёрские отношения между нашими странами".

Он также поздравил Асада с победой в парламенте "Национального прогрессивного фронта".

Асад отметил важность проходящего визита в свете двустороннего сотрудничества, акцентировав внимание на том, что визит проходит спустя несколько дней после обновления совета министров.

Президент Сирии выразил благодарность руководству правительства РФ "за гуманитарную помощь, которая была нам передана в борьбе со сложной эпидемиологической ситуацией".

Он также поблагодарил Россию за помощь, которая оказывается "на всем протяжении борьбы с терроризмом". "Это касается и поддержки в борьбе с терроризмом, и политической тоже", — сказал Асад.