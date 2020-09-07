МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минвостокразвития теперь будет вести реестр резидентов российской части арктической зоны, а также выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, уже подано пять заявок на включение в реестр от российских компаний, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Еще одно решение касается развития российской части Арктики. Начался прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента арктической зоны. Вести реестр и выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию будет Минвостокразвития, которое теперь наделено такими полномочиями", — сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он проинформировал, что соответствующее постановление правительства уже подписано.

"За первые пять дней уже было подано 5 заявок от российских компаний, общий объем инвестиций оценивается примерно в 16 миллиардов рублей. Получить статус резидента смогут не только крупные предприятия, но также малые и средние", — отметил глава кабмина.

При этом юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Арктики, уточнил премьер. "Минимальный уровень капитальных вложений определен всего в 1 миллион рублей", — добавил Мишустин.

Он также сообщил, что для удобства потенциальных инвесторов был создан специальный сайт. По его словам, это система единого окна, которая позволит предпринимателям в удобном формате взаимодействовать с Минвостокразвития и институтами развития арктической зоны, получать необходимые ответы и соответствующую помощь.