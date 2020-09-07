МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили вопросы подготовки к встрече G20 в ноябре этого года, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

"В связи с председательством Саудовской Аравии в "Группе двадцати" рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей в ноябре встрече глав государств и правительств этого объединения", — говорится в сообщении.

Лидеры стран выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, условились о плотной координации.

"С обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате "ОПЕК плюс", позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках. Условленно о дальнейшей плотной координации на данном направлении", — говорится в сообщении.

Владимир Путин и Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд также подтвердили обоюдный настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, реализация итогов государственного визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года. Подтвержден обоюдный настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах", — говорится в сообщении на сайте Кремля.