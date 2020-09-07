МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Нидерландов учредил инвестиционный фонд в размере 20 миллиардов евро, который вложит деньги в стимулирование экономического роста и поддержание благосостояния в течение ближайших пяти лет, сообщает издание Dutch News со ссылкой на заявление кабмина.

Фонд национального роста сосредоточится на проектах, развивающих навыки и квалификацию, инфраструктуру и инновации. Цель состоит в том, чтобы поддерживать экономику в состоянии равновесия, чтобы можно было "продолжать платить за здравоохранение, образование и пенсии, а также чтобы остались деньги на другие расходы домохозяйств", говорится в заявлении.

Фонд позволит правительству осуществлять инвестиции, а не сокращать их. Проекты, подающие заявки на финансирование, будут проверяться независимой комиссией.