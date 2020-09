7 сен — Dow Jones. Можно ли количественно оценить риски природоохранных, социальных и управленческих методов инвестирования (ESG)? За исключением рисков, связанных с углеродосодержащими выбросами, возможно, нет. Но это не значит, что подобные попытки будут бесполезны для инвесторов.

Интерес к так называемым социально ответственным инвестициям растет. Одним из доказательств являются средства, выделяемые фондам взаимного инвестирования. По данным Morningstar, в 1-й половине 2020 года чистый приток средств в фонды устойчивого развития в США достиг 20,9 млрд долларов против 21,4 млрд долларов за весь 2019 год, хотя и этот показатель уже в четыре раза превышал предыдущий рекорд за календарный год.

Управляющие фондов, которые не специализируются на стратегиях ESG, спешно пытаются внедрить их в свои инвестиционные схемы. Хотя существует установившаяся отрасль оценки рисков, в ней есть детально задокументированная проблема: корреляция между рейтингами акций какой-либо фирмы, которые выставляют ей различные компании, низка, поскольку они по-разному оценивают ее деятельность. Небезызвестным примером является Tesla. Так, MSCI высоко оценивает производителя электромобилей благодаря его дружественной по отношению к окружающей среде продукции, а FTSE Russell, руководствуясь совершенно другими причинами, выставила Tesla средний балл. Именно из-за таких разночтений рейтинги ESG считаются туманными.

Количественная оценка риска для прибыли со стороны определенной проблемы является привлекательно четкой альтернативой. Базирующийся в Лондоне фонд по управлению инвестициями Schroders разработал метод оценки SustainEx, позволяющий взвесить "внешние факторы" компании – неоплаченные расходы ее деятельности, которые несет общество. Подоплека в том, что давление на компании растет: они должны нести большую часть этих расходов, которые в прошлом году, по оценкам, составили 2,2 трлн долларов, или 55% мировой корпоративной прибыли.

Например, в рамках модели SustainEx самым рисковым считается табачный сектор, учитывая проблемы для здоровья, которые вызывает курение. Рынок согласен: после многолетних блестящих результатов на фондовом рынке акции табачных компаний с 2017 года впали в немилость после того, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) ужесточило свою позицию. Другие выводы, например вывод о социальном риске для прибыли у алкогольных фирм с высокими рейтингами, таких как Diageo, стали более неожиданными.

У такого подхода есть преимущество: устранение разрыва между анализом ESG и традиционным анализом акций, который основывается на оценках прибыли. Некоторые компании предприняли аналогичные шаги: бренд спортивной одежды Puma опубликовал опрос на тему того, во что обходились его продукты для окружающей среды за последние почти десять лет. Производитель йогуртов Danone в этом году начал публиковать показатели прибыли на акцию, скорректированные с учетом выбросов парниковых газов.

В конечном счете количественная оценка рисков ESG не так уж сильно отличается от публикации качественного рейтинга. Хотя Schroders воспользовался научными изысканиями для максимально объективной оценки расходов, другой инвестор может использовать те же или другие исследования иначе и прийти к совершенно другим числам.

"Хотелось бы, конечно, чтобы была сопоставимость, но некоторые вещи зачастую не поддаются сравнению", – говорит Алекс Эдманс, профессор финансов в Лондонской школе бизнеса и автор книги "Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit". Обычно он отдает предпочтение схеме, основанной на общепринятых принципах к количественному подходу.

Реальное преимущество метода SustainEx для Schroders, который раньше использовал рейтинги MSCI, состоит в наличии корпоративной системы, которая позволяет успешнее учитывать факторы ESG в действующих процессах. "Мы пытаемся помочь нашим инвесторам по-другому оценивать факторы, которые учитываются при принятии инвестиционного решения", – утверждает Энди Говард, глава по международным инвестициям в устойчивое развитие в Schroders.

Одной из областей, в которых легко сравнить риски ESG, является сфера выбросов парниковых газов, ответственных за изменение климата – проблема, которая в последние годы стремительно вошла в политический курс. Ужесточение программ, связанных с ограничением и продажей квот на выбросы таких газов, в частности, может помочь прояснить риски для прибыли, указанные в таких моделях, как SustainEx. На фоне неразберихи с оценками факторов ESG сравнение углеродного следа различных компаний – хорошая отправная точка.

