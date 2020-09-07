МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Кризис, с которым мы столкнулись, имеет непривычный для человечества формат – он растянут во времени, имеет свои циклы спада и подъема и в разное время затрагивает разные страны. Все зависит от их специфики, а также от реакции властей на происходящее, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, предсказали миру новый виток экономического кризиса уже до конца текущего года. По их мнению, сейчас мы наблюдаем пик подъема после вызванного пандемией обвала, а затем вновь начнется спад.

В пользу этой версии они приводят ряд веских аргументов – начиная от риска второй волны коронавирусных ограничений и заканчивая глобальным потребительским пессимизмом. Финансовая поддержка от мировых центробанков поддерживает экономику на плаву, но она не бесконечна, и в случае сокращения денежного потока откат неизбежен. Fitch сохранило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6%

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, определенная логика в таких прогнозах есть. Отскок макропоказателей после падения экономик в первом квартале 2020 года действительно себя исчерпал. На данный момент в кризисной ситуации находится уже половина экономик мира. "По нашим оценкам, в рецессию вошли 60% стран из G20. Предстоит работа властей над удержанием темпов экономического развития, превышающих инфляционные ожидания", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

Вместе с тем, в статье Bloomberg, скорее, оценка вероятных рисков, которые могут и не реализоваться. Риски второй волны пандемии реальны, но даже в этом случае ограничительные меры, возводимые странами, уже не будут столь радикальными. Тем более виден явный прогресс в разработке противовирусных препаратов, добавил Зельцер.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ

Если рассматривать ситуацию в разрезе стран и регионов, то под угрозой находятся не только аутсайдеры, но и весьма успешные экономики. "Первый звонок" раздался из благополучного прежде Персидского залива. Одна из богатейших стран региона – Кувейт – уже оказалась на грани серьезного экономического кризиса из-за катастрофического падения цен на нефть. Бюджет этой страны зависим от продажи нефти на 90%, и по оценкам властей, уже через несколько месяцев государство не сможет выполнять социальные обязательства.

По оценке старшего аналитика инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимира Ананьева, нефтяные страны — это исключения из общего правила.

"Беспрецедентная зависимость от углеводородного сырья долгое время работала на страны Залива, сейчас все поменялось, и возникли большие проблемы. Кроме как затянуть пояса и научиться жить по средствам — рекомендаций не может быть никаких", — считает он.

По словам Зельцера, напряженная ситуация прослеживается в странах с высокой долей сферы услуг в структуре национального ВВП. Немаловажным фактором служит и разрыв баланса, когда привычка непомерных трат сталкивается с объективным сокращением доходной базы.

Помимо Кувейта, в сложной ситуации уже находится и Саудовская Аравия: страна официально вошла в рецессию. Неблагоприятный экономический фон формируется и по Турции, однако, говорить, что кризис из этих экономик перекинется на внешнюю орбиту, преждевременно.

Аналитики ожидают негатива не с Востока, а скорее с Запада. "Европейские страны типа Италии, Испании, Греции, Португалии легко могут привести к коллапсу мировую финансовую систему", — рассуждает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов.

КУДА ПОВЕРНУТ США

Но основное внимание приковано к мировому экономическому лидеру – США. Если кризис начнется там, это неминуемо отразится на всех. Между тем, оттуда приходят тревожные новости. На прошлой неделе после очередного ралли индексы рухнули до почти трехмесячных минимумов. Рынки разочаровались в долларе: какая валюта защитит от кризиса

Эксперты связывают это со слабой статистикой и неопределенностью относительно перспектив экономики на фоне роста случаев заболевания в мире. Страна теряет рабочие места, из чего следует падение спроса и необходимость поддерживать население пособиями на фоне растущего дефицита бюджета.

Власти США вкладывают в восстановление экономики огромные деньги, но это не может заменить реальные экономические и производственные отношения. "Прямая финансовая помощь в руках умелых анестезиологов из ФРС принесла облегчение, но ремиссия неизбежна, так как деньги в таком количестве перестали быть лекарством и даже безвредным БАДом, а стали ядом, разлагающим основы рыночной экономики и мировой торговли", — считает Ордов.

К этому стоит прибавить главный политический риск, связанный с президентской избирательной кампанией. Раскол в обществе и мятежи на фоне коронавируса и безработицы — всё это повышает ставки перед выборами, результат которых проигравшая сторона может даже не признать, считает Ананьев.

По его мнению, США справятся с вызовами, хотя это будет совсем непросто. "Америка испытывает потрясения, которых нет в других странах. Колоссальный прирост денежной массы и государственного долга действительно ослабит доллар к другим мировым валютам, но никакого коллапса не произойдёт. Доллар США не утратит статус главной мировой валюты, хотя экономически США пострадают очень сильно", — прогнозирует он.

НОВОЕ ЛИЦО КРИЗИСА

В целом эксперты считают, что кризис экономики уже наступил, однако он носит совершенно непривычный нам характер. Это не одномоментный обвал с последующим взлетом, а более протяженный во времени период, со своими циклами взлетов и падений.

"Каждая страна в свое время столкнется со своими проблемами, более подходящими по специфике", — считает Ананьев.

С одной стороны, главные политические и экономические баталии сейчас переживают США, в других странах ситуация более спокойная. С другой – американские неурядицы больно бьют по остальному миру. Например, торговая война США и Китая способна непредсказуемо отразиться не только на их двусторонних отношениях, но и на фондовых рынках, превратив мировые инвестиции и сбережения в воспоминания о завышенных ожиданиях.

"Свободных рынков в мире не осталось, поэтому надежда на инвестиционный спрос со стороны реального сектора отсутствует. Общая закредитованность стала "бичом божьим" и главным динамитом для грядущего экономического кризиса", — рассуждает Ордов.

По его мнению, самая большая проблема, что в мире нет концепции хорошего выхода из долгового кризиса, и это в перспективе может привести к самым непредсказуемым результатам.