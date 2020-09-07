ЛОНДОН, 7 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Власти Великобритании начали информационную кампанию для европейских компаний по подготовке к торговым отношениям после окончания переходного периода по Brexit в январе 2021 года, говорится в сообщении правительства. Британия и США 8 сентября начнут очередной раунд переговоров по торговому соглашению

Великобритания покинет Таможенный союз и Единый рынок ЕС 31 декабря 2020 года, независимо от результатов переговоров с Евросоюзом по формату будущих отношений.

Уточняется, что в рамках кампании британские власти будут информировать компании из ЕС о том, что нужно сделать, чтобы продолжить бесперебойную торговлю с Великобританией с 2021 года.

По словам замглавы министерства по международной торговле Великобритании Грега Хэндса, власти ведут активную подготовку к окончанию переходного периода по Brexit. "Мы поддерживаем бизнес, запуская эту кампанию, чтобы помочь им подготовиться в ближайшие недели и месяцы к изменениям в январе, гарантируя, что компании как в Великобритании, так и в ЕС смогут продолжать бесперебойно работать в новой торговой среде", — отметил он.

Хэндс также напомнил, что Британия хотела бы достичь торговой сделки с ЕС, аналогичной соглашению, действующему между ЕС и Канадой. Восьмой раунд торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем начнется во вторник, 8 сентября.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.