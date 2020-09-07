МИНСК, 7 сен — ПРАЙМ. Физические лица в Белоруссии в августе на фоне ослабления белорусского рубля вдвое чаще покупали валюту, чем продавали, следует из данных Нацбанка (ЦБ) республики.

В частности, как свидетельствуют таблицы ЦБ, физлица в Белоруссии за август купили валюту на общую сумму в 1,22 миллиарда долларов, а продали ее на 599,1 миллиона долларов. Таким образом, в предыдущем месяце белорусы выступили чистыми покупателями валюты в размере более 622 миллионов долларов.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. С этого момента белорусский рубль значительно ослабел, наблюдался повышенный спрос населения на иностранную валюту. Между тем президент республики Александр Лукашенко заявил, что в республике с валютой нет катастрофы, но признал, что в обменниках может не хватать наличности.