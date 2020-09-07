ЖЕНЕВА, 7 сен – ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Мир должен извлечь уроки из ситуации с COVID-19 и подготовиться к новым пандемиям, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Общественное здравоохранение является основой социальной, экономической и политической стабильности. Это означает инвестирование в услуги для населения, направленные на предотвращение, выявление и борьбу с болезнями. Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас", — сказал он на брифинге в Женеве.

По словам гендиректора ВОЗ, мир должен извлечь уроки из нынешней пандемии. Многие страны, которые показывают позитивную динамику, смогли достичь этого потому, что подготовились после вспышек атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, полиомиелита, Эболы, гриппа и других заболеваний.