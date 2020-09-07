МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минфин России в соответствии с поручением правительства РФ подготовил законопроект о распространении механизма "единого налогового платежа" на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам, говорится в сообщении министерства.

Для физических лиц аналогичная возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а по уплате НДФЛ — с 1 января 2020 года.

"Это позволит уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации и т.д. При этом налоговый орган самостоятельно будет производить зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств", — отмечается в сообщении.

При этом у плательщика сохранится право уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.

"Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия, упростит порядок исполнения обязательств перед бюджетом, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом", — добавляет Минфин.

Предполагается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2022 года.