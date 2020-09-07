МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Рынок подсолнечника в России может столкнуться с серьёзным неурожаем из-за неблагоприятных погодных явлений, падение сбора может повлечь за собой быстрый рост цен, говорится в отчёте аналитического центра "Совэкон".

"России грозит серьезный неурожай подсолнечника. Аналитики прогнозируют, что в этом году Россия соберет 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлого года", — говорится в отчёте. Основная причина, по мнению экспертов, неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны, где засушливая весна сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику.

"Урожай в 11,8 миллиона тонн окажется самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 миллиона тонн", — отмечают эксперты. "Совэкон" ожидает существенного падения сборов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — до 3,3 миллиона тонн, на треть ниже прошлого года; кроме того, сокращение производства ожидается и в Центре, и в Поволжье, от сухой погоды пострадали посевы и на юге Центрального Черноземья.

По состоянию на конец прошлой недели в России было обмолочено 0,6 миллиона гектаров подсолнечника при урожайности в 1,6 тонны с гектара, что на 28% ниже прошлого года.

На фоне резкого ухудшения видов на новый урожай подсолнечника в России и на Украине, также сильно пострадавшей от засухи, эксперты "Совэкона" не ожидают заметного сезонного снижения внутренних цен. "В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами", — говорится в отчёте.

Средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22 575 рублей за тонну (без НДС), следует из мониторинга "Совэкона", и эксперты центра ожидают "как минимум 20% роста в недалекой перспективе".