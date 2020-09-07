МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в местной и национальной валюте до "ССС+" с выборочного дефолта "SD", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные рейтинги также повышены до "С" с "SD".

В последний летний день, 31 августа, власти Аргентины заявили об успешной реструктуризации долга, их предложение приняло большинство кредиторов. "Этот важный шаг дает властям возможность сформулировать более широкий план по решению различных постпандемических макроэкономических проблем, провести переговоры с МВФ (Международным валютным фондом — ред.) и работать над погашением задолженности с Парижским клубом", — пишет агентство.

Стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам, по словам S&P, отражает стоящие перед властями Аргентины задачи по укреплению слабых фундаментальных экономических показателей и устранения дисбалансов в экономике.

S&P может понизить рейтинг Аргентины в течение следующего года, если неожиданные негативные события в политической сфере подорвут перспективы восстановления экономики. Повышение рейтинга может последовать за успешным исходом переговоров Аргентины с МВФ, которые могли бы ослабить тяжелый график погашения задолженности. S&P также может повысить рейтинг, если восстановление экономики будет более быстрым.