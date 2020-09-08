МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Приказ Минтранса РФ по единым формам документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в России вступает в силу, следует из документа Минтранса.

Приказ называется "Об утверждении единых форм перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом".

Он был подписан еще в 2019 году, но вступал в силу через 365 дней со дня официального опубликования.

Ряд старых актов, связанных с документами на перевозку грузов, признаны утратившими силу.

Новый приказ касается, в том числе, накладной, дорожной ведомости, корешка дорожной ведомости, квитанции о приеме груза.