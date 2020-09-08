МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые работают с больными коронавирусом, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольное мероприятие станет дополнением к уже включенной ранее в план проверке стимулирующих выплат медработникам.

"Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки наряду с Минздравом России и ФМБА станут органы государственной власти регионов и медицинские организации", — указывается в сообщении.

Обновленный план контрольных мероприятий также пополнили "аудит эффективности приобретения лекарственных средств за счет федерального бюджета, а также фактов выплат исполнителям государственных контрактов премий (бонусов) производителями либо их представителями" и "проверка результативности государственного управления обществами с участием РФ в их уставных капиталах, а также оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ, включая распоряжение имущественным комплексом".