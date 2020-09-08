МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Участники стратегической сессии Московского финансового форума "Российская экономика и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии", которая пройдет во вторник, 8 сентября, в онлайн-формате, обсудят антикризисные меры правительства РФ и дальнейший план по восстановлению экономики, говорится в сообщении пресс-центра мероприятия.

В сессии примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и глава ВТБ Андрей Костин. С приветственным словом к участникам обратится премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-центре мероприятия сообщали, что в 2020 году форум ограничится одной онлайн-сессией, поскольку даже с учетом стабилизации ситуации с распространением коронавируса провести его в полноценном формате невозможно. В связи с этим принято решение о проведении юбилейного V Мосфинфорума в полном объеме в 2021 году.

На сегодняшний день в России принято три пакета мер, направленных на поддержку экономики и граждан в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, правительство работает над планом восстановления экономики. По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 году составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, а в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%.

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы форума — министерство финансов РФ и правительство Москвы.