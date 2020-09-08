МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России нужны темпы роста ВВП в 2-3 раза выше, чем заложенные в план восстановления экономики 2-2,5%, иначе не избежать застоя, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

По прогнозам НРА, российская экономика в 2020 году упадет на 4%, а в 2021 году вернется к росту — на 2%.

"Ожидаемые темпы роста, заложенные в плане восстановления экономики (2-2,5%), являются, на наш взгляд, крайне низкими для развивающегося рынка и могут быть охарактеризованы словом "застой", — сказал Гришунин.

По его словам, с такими темпами роста восстановление доходов населения будет медленным, а интерес инвесторов к российской экономике может пропасть. "А постоянная угроза санкций будет вести за собой девальвацию рубля даже при условии падающего доллара (к другим валютам, кроме рубля — ред.)", — отметил эксперт.

Он добавил, что темпы роста экономики должны быть гораздо выше запланированных. "России нужен новый "большой скачок" и темпы роста раза в 2-3 выше, чем запланированы сейчас", — заключил эксперт.

Минэкономразвития, как ожидается, на текущей неделе представит обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и ближайшую трехлетку. По словам главы министерства Максима Решетникова, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда прогнозировался спад в 2020 году на 4,8%.