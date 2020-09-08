МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВВП Японии во втором квартале 2020 года, по окончательной оценке, уменьшился на 7,9% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения на 8,1%.

В первом квартале 2020 года ВВП Японии снизился на 0,6% в квартальном выражении.

В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами) спад оценивается в 28,1%. По сравнению со вторым кварталом 2019 года показатель опустился на 9,9%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, сократился на 7,9%. Аналитики ожидали снижения показателя на 8,2%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 1,1% в квартальном выражении, частных — уменьшился на 4,7%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 18,5%, а импорт — на 0,5%.