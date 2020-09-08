МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале, по окончательной, третьей оценке, упал на 15% в годовом выражении и на 12,1% — в квартальном, считают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Соответствующие данные будут опубликованы в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат во вторник, 8 сентября, в 12.00 мск.

По второй оценке снижение экономики зоны евро составило 15% в годовом выражении и 12,1% в квартальном. В первом квартале ВВП еврозоны снизился на 3,6% в квартальном выражении и на 3,1% — в годовом.