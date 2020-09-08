МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российская экономика проходит пандемию коронавируса лучше большинства других крупных развивающихся рынков, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По мнению экономиста "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софьи Донец, экономика России подошла к пандемии с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами. Прогнозы по экономике будут позитивными, если не случится никаких дополнительных потрясений, убеждена эксперт.

Заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова считает, что стабильности российской экономики способствовали введенные против страны санкции.

"Ренессанс Капитал" прогнозирует падение ВВП страны в 3,3% в 2020 году и отскок в 3,8% в 2021 году. Согласно опросам Bloomberg, экономика России сократится на 4,8%.