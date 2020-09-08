МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минтруд хочет установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

"Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля", — говорится в сообщении.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха — с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня; 4 по 7 ноября.

Минтруд хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно", — говорится в сообщении.