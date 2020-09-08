МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по окончательной оценке, упал на 13,9% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель сократился на 11,4%. Первая оценка предполагала годовое снижение ВВП на 14,4%, квартальное — на 11,9%. Вторая — снижение на 14,1% в годовом выражении и на 11,7% — в квартальном.

ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, во втором квартале 2020 года снизился на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% — в годовом. Показатели оказались лучше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, ожидающих падение на 15% в годовом выражении и на 12,1% — в квартальном.

Евростат отмечает, что падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.

Таким образом, данные за первый и второй кварталы говорят о том, что европейская экономика вошла в рецессию. В первом квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составило 3,6% в квартальном выражении и 3,1% — в годовом. Экономика ЕС в первом квартале сократилась на 3,2% в квартальном выражении и на 2,5% — в годовом.