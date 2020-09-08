МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ситуация вокруг "Башкирской содовой компании" (БСК), начавшая свое развитие с экологического протеста, теперь рассматривается совершенно под другим углом. У властей возникли вопросы по праву собственности, распределению прибыли, социальной ответственности и обеспечению БСК сырьем. О том, как они сейчас решаются, в интервью агентству "Прайм" рассказал генеральный директор и председатель правления БСК Эдуард Давыдов.

- Эдуард Маликович, после критики президента Владимира Путина к БСК возникло много вопросов по распределению прибыли, инвестициям, социальной ответственности компании. Причем претензии отсчитываются от момента слияния компаний. Насколько оно вообще было необходимо и эффективно?

— Первое, что хотел бы сказать — компания работает стабильно, выполняются все производственные планы. БСК добросовестно отгружает свою продукцию потребителям и выполняет все обязательства перед поставщиками.

Что касается показателей нашей эффективности, то лучше всего посмотреть цифры в сравнении. В 2013 году производственные мощности компании были загружены на 81%, к 2016 году мы достигли загрузки в 99%. При этом среднегодовой темп роста выручки в 2013-2019 годах, несмотря на все кризисные явления в экономике, составляет 14%. В реальном выражении это рост более чем в два раза — с 29,1 млрд рублей до почти 63,3 млрд рублей.

При достаточно стабильных ценах за счет повышения эффективности технологического процесса БСК резко увеличила физический объем выпускаемой продукции. Объемы производства кальцинированной соды выросли с 1,3 млн тонн в 2013 году до почти 1,8 млн тонн в 2019 году, пищевой соды за этот период – с 110 до 157 тысяч тонн, каустической – со 180 до 213 тысяч тонн, ПВХ-С (поливинилхлорид) – с 217 до 264 тысяч тонн соответственно.

Один из основных показателей развития компании — налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. За указанный период они выросли почти в три раза, с 4,2 млрд рублей в 2013 году до 11,6 млрд рублей в 2019 году. Совокупный объем налоговых отчислений в 2013-2019 годах составил более 56 млрд рублей.

Выплачиваемые компанией дивиденды увеличились с 3,6 млрд рублей в 2013 году до 13 млрд рублей. Всего за это время было выплачено 59 млрд рублей дивидендов, из которых 22,7 млрд рублей были перечислены Республике Башкортостан в лице АО "Региональный фонд", как акционера компании. Напомню, что до слияния за 6 лет республика, имея 62 % в ОАО "Сода", получила дивидендов всего 10 млрд рублей, что в два раза меньше, чем после объединения. А до 2007 года республика не получала никаких дивидендов на свой пакет.

И еще одна цифра, о которой, как правило, забывают, но упомяну ее специально – это 2,5 млрд рублей, которые ушли миноритарным акционерам АО "БСК", то есть жителям республики и небольшим компаниям.

Таким образом, мы уверенно можем говорить о том, что слияние частного и государственного капитала в 2013 году дало значительный синергетический эффект, который принес существенную выгоду республике. Вряд ли эти результаты были достигнуты предприятиями без объединения и повышения их эффективности.

- Среди претензий к компании — отсутствие инвестиций и модернизации производства.

— Без вложений в производственные мощности и повышение производительности труда мы не смогли бы близко приблизиться к тем экономическим результатам, которые достигла компания. Всего за эти семь лет мы инвестировали в развитие компании порядка 47 млрд рублей, а также 5 млрд рублей в реконструкцию Березниковского содового завода.

Планируемые и согласованные с советом директоров инвестиции на 2020 год — свыше 4 млрд рублей, затраты на программу экологических мероприятий в этом году составят более 1,6 млрд рублей.

Учитывая то, что проблема с сырьем вынуждает нас думать о диверсификации производства, одним из перспективных направлений развития БСК стала организация производства диоксида титана мощностью 100 тысяч тонн в год. Предварительно срок реализации проекта определен как 2022–2027 годы.

Проект гармонично вписывается в существующие рамки бизнеса и поможет компании осуществить интеллектуальный, технологический и финансовый рывок. Необходимый объем инвестиций в организацию производства на территории АО "БСК" ориентировочно составляет почти 30 млрд рублей.

- Не опасаетесь в связи с этим столкнуться с новыми экологическими претензиями? Ведь БСК обвиняли в том, что она практически не вкладывается в вопросы экологии, что послужило причиной нынешнего конфликта.

— Экологические инвестиции БСК составили 7,7 млрд рублей.

Один из наших самых серьезных проектов – это биологические очистные сооружения (БОС). Причем мы готовы принимать здесь не только промышленные, но и городские сточные воды, очищать и возвращать в природу чистую воду.

На площадке "Каустик" мы провели реконструкцию биологических очистных сооружений (2015-2020 годы) — инвестиции составили почти полмиллиарда рублей. Техническое перевооружение производства абгазной соляной кислоты (2016-2020 гг.) стоило 294 млн рублей, установили автоматическую систему контроля промышленных выбросов (2017-2023 гг.) – 61 млн рублей.

– Насколько известно, у вас достаточно низкий средний возраст работников в компании? Какова средняя заработная плата? Как вы инвестируете в человеческий капитал?

— Прежде всего подчеркну, что среднесписочная численность сотрудников АО "БСК" в 2013-2019 гг. стабильна. Мы не повышали свою эффективность за счет так называемой оптимизации персонала, а проще говоря, сокращений и экономии на фонде оплаты труда. Хотя на фоне карантина и минувших событий текучесть кадров с начала 2020 года составила 3,46%, тем не менее, численность персонала на июль 2020 года составила 8733 человека, что больше чем на конец прошлого года.

Средний возраст работников – 43 года. Средний стаж работников – 14,62 лет. Средняя заработная плата за 2019 год на АО "БСК" составила 44 261 рублей, темп роста к 2018 году – 4,5%. Средняя заработная плата по РБ за 2019 год — 36464 рублей. Уровень средней заработной платы на предприятии на 17,1% выше значения в целом по РБ (36464 руб.) и на 20% выше средней заработной платы по г. Стерлитамак (35775 руб.).

– По итогам 2019 года социальный пакет БСК признан одним из лучших в Башкортостане?

– Да, социальный пакет нашей компании – один из лучших в республике. Коллективный договор БСК занял 1 место в республиканском отраслевом конкурсе "Лучший коллективный договор по исполнению" по итогам 2019 года.

Действие договора распространяется почти на 50 000 человек — сотрудников, их детей и ветеранов предприятия. Согласно коллективному договору, работницам, находящимся в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, работодателем выплачивается ежемесячное пособие. На эти выплаты израсходовано более 1 млн 700 тыс. рублей. Для детей работников приобретаются путевки в летние детские оздоровительные лагеря, детские санатории. В 2019 году в детских оздоровительных лагерях отдохнули 739 детей работников компании, направлено более 10,5 млн рублей, родительский взнос составил 10% от полной стоимости.

Более 74 млн 700 тыс. рублей в 2019 году компания выделила на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, поддержку участников войны, вдов и тружеников тыла, приобретение для ветеранов предприятия путевок на санаторно-курортное лечение.

- Надо понимать все это оказалось сейчас под угрозой. Много говорят о том, что если компания не решит для себя основополагающий вопрос с сырьем, то ей грозит остановка, а люди останутся без работы.

– Давайте немного вернемся в историю. В конце 30-х годов, при определении площадки для строительства содового завода в отчете "Главгорхимпрома" указано, что: "Район Стерлитамака обладает исключительно благоприятными данными для строительства большого содового завода. Здесь, в горах-одиночках (шиханах), сосредоточены огромные запасы высококачественных известняков". "Слабым" фактором указывалось обеспечение содового завода водными ресурсами. Месторождение Шах-Тау было выбрано, как "наиболее близко расположенного шихана (горы одиночки Шах-Тау) — 6,5 км по прямой". Добыча известняка на месторождении Шах-Тау для нужд БСК и других потребителей осуществляется с 1951 года. За этот период добыто более 200 млн тонн известняка.

В настоящее время на горе Шах-Тау добывается обводненный известняк шагающим экскаватором. Смешивание обводненного известняка с сухим позволит продлить срок использования этого месторождения. С учетом текущего потребления известняка производством кальцинированной соды, оставшегося количества камня по оценкам должно хватить до 2027 года.

К известняку, применяемому для производства кальцинированной соды, предъявляются довольно жесткие государственные требования по качеству.

С 90-х годов, еще когда предприятие было полностью государственным, оно претендовала на шихан Торатау, как наиболее подходящий, тогда как Куштау предлагался в качестве альтернативы. Тогда по нему не возникало никаких вопросов у экологов, но он не подходил нам по качеству сырья. Но несколько лет назад вопрос по Торатау был окончательно закрыт, а мы при единогласной поддержке совета директоров, в том числе Правительства Республики, вложили примерно 6,5 млрд. рублей в реконструкцию производства, чтобы можно было перерабатывать известняк Куштау.

Для решения этой проблемы произведена модернизация производства кальцинированной соды, разработана и внедрена технология использования тощих углей, что позволило обеспечить возможность применения известняков с большим содержанием минеральных и органических примесей, в том числе за счет более мягкого обжига.

Впрочем, учитывая, пока не решенную проблему с сырьем и понимая, что производство не может быть остановлено, БСК рассматривает сейчас возможность разработки карьера Шах-Тау ниже уровня грунтовых вод в качестве оптимального по временным и финансовым затратам варианта.

Сегодня Хайдельберг-Цемент РУС продолжает совместно с АО "БСК" эксплуатацию карьера с распределением инвестиционных и операционных затрат по объему потребления известняка.

Таким образом, мы пока остаемся там, где и работали, но с учетом серьезных рисков по продолжению производства. Мы очень надеемся в ближайшее время найти совместно с правительством региона варианты решения по обеспечению сырьем предприятия. Думаю, в этом сегодня заинтересованы абсолютно все.

- Кроме выплат налогов и дивидендов государству, какая еще сегодня оказывается социальная поддержка республике?

— Когда решался вопрос по сырьевой базе предприятия, руководством региона было поставлено условие, что компания дополнительно должна решать ряд социальных вопросов в регионе. Согласно подписанному между БСК и правительством региона соглашению, компания ежегодно перечисляет в фонды, связанные с республикой более 700 млн рублей. Как и куда направить эти средства решают соответствующие ответственные региональные руководители. Мы надеемся, что эти средства пойдут на развитие Стерлитамака, Ишимбайского района, там, где находится БСК. На сегодняшний день за полтора года, с момента работы соглашения, республика получила порядка 1 млрд на социальные программы.

Кроме того, за период с 2014 по 2018 годы БСК направила на благотворительные цели 682 миллиона рублей. На выделенные компанией средства в Стерлитамаке были отремонтированы и переоборудованы три медицинских учреждения, реконструированы пешеходные зоны в центральной исторической части города, открыты новые фонтаны и скверы, отремонтирован бассейн спортивного комплекса "Содовик", проведено благоустройство городских дворов, оснащены учебные классы и химические лаборатории учебных заведений.