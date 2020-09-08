НИКОСИЯ, 8 сен — ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения, следует из трансляции церемонии подписания. В Кремле отреагировали на публикацию о владельцах "золотых паспортов" Кипра

Подписание состоялось перед началом их совместной пресс-конференции.

Лавров находится на Кипре с визитом. Ранее сообщалось, что министр встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в Никосии.

Президент РФ Владимир Путин в марте предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, до 15%, что требовало корректировки СоИДН с некоторыми странами. Россия и Кипр 10 августа договорились внести изменения в соглашение, минфин Кипра сообщил, что по итогам переговоров сделан ряд значимых исключений из-под повышения налога на дивиденды и проценты. По сообщению минфина Кипра, сделано исключение для ряда регулируемых организаций, таких как пенсионные фонды и страховые компании, а также для публичных компаний, также исключаются из удерживаемого налога процентные платежи по корпоративным и государственным облигациям, по еврооблигациям.

Согласно сообщению Минфина РФ, с российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, а со стороны Кипра – министр финансов Константинос Петридис. Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, с тем чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года.

"Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года", — также отметил Минфин.

В настоящее время проводится работа, направленная на внесение аналогичных изменений в налоговые соглашения и с другими юрисдикциями. В частности, указанные изменения согласованы с Мальтой и Люксембургом. "Продолжаются переговоры с Нидерландами", — также указывает министерство.