МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правоохранители проводят обыски в офисах металлургической компании "Акрон Холдинг" в Москве и Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Следователи проводят обыски в офисах компании "Акрон Холдинг" в Москве, Тольятти и Самаре. Дело касается неуплаты миллиардов рублей налогов", — сказал он

Как добавили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ, "следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 199 УК РФ" о неуплате налогов.